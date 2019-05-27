المركزي الكويتي يصدر سندات وأوراق مالية بـ360 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي).

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 125ر3 في المئة.

وكان آخر اصدار سندات وواوراق لبنك الكويت المركزي الاثنين الماضي بقيمة 160 مليون دينار (نحو 526 مليون دولار) لأجل ستة أشهر.

من جهة اخرى ،أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 09ر37 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5628 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر94 مليون سهم تمت من خلال 4759 ألف صفقة نقدية بقيمة 5ر22 مليون دينار كويتي (نحو 5ر76 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4734 نقطة بنسبة 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر49 مليون سهم تمت عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6090 نقطة بنسبة ارتفاع 80ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر45 مليون سهم تمت عبر 2916 صفقة بقيمة 19 مليون دينار (نحو 6ر64 مليون دولار).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة