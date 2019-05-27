حزب الرابطة الإيطالي يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي

قاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني حزب الرابطة لتحقيق فوز تاريخي في انتخابات البرلمان الأوروبي في إيطاليا، وذلك بعد فرز كل الأصوات تقريبا.

وبعد فرز أصوات 7ر99 % من مراكز الاقتراع، قالت وزارة الداخلية إن حزب الرابطة حصل على 3ر34 % من الأصوات، وهى أفضل نتيجة له، وتقريبا ضعف النسبة التي حققها في الانتخابات العامة العام الماضي وبلغت 4ر17%.

وحصلت حركة خمس نجوم على 1ر17% من الأصوات، في حين حصل الحزب الديمقراطي المعارض يسار الوسط على 7ر22%.

وقال سالفينى فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب فى ميلانو "إنه نجاح لا يصدق" أن يصبح حزب الرابطة "الحزب الأول" في إيطاليا، وذلك بعدما وصف بانه " يواجه خطر الانقراض منذ خمسة أعوام".

وكانت استطلاعات الرأي قد توقعت تقدم حزب الرابطة، ولكن حجم الفوز فاق التوقعات. وتعزز النتيجة من وضع سالفيني كأحد قادة الكتلة اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي التي تحاول تغيير الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي.

واستبعد أن تكون لنتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي عواقب على الحكومة الائتلافية الإيطالية.

وقال "فيما يخصني، لا شيء يتغير على المستوى الوطني"، مبددًا التكهنات حول نهاية محتملة للتحالف الحاكم الحالي بين حزب الرابطة وحركة "فايف ستار"أو (حركة خمس نجوم).

ولكنه أضاف أنه سوف يدفع بصورة أكبر لتطبيق أجندته السياسية، التي تشمل تخفيضات ضريبية جذرية في تحد لقواعد ضبط الميزانية الأوروبية وتدشين نفق سكة حديد فائق السرعة لفرنسا، تعارضه حركة خمس نجوم.