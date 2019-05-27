قضاة السودان يقررون الدخول في إضراب بجميع المحاكم

أعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان الدخول في الإضراب المُعلن الذي دعت له قوى اعلان الحرية والتغيير يومي غدا وبعد غد الأربعاء.

وأكدت اللجنة، في بيان حصل عليه موقع باج نيوز الإخباري، أنّ الإضراب سيتمّ من داخل المحاكم بحضور القضاة إلى مواقعهم والإنصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أية أعمال قضائية أو إدارية.

وشدّدت اللجنة "على ضرورة تنفيذ الإضراب في كافة المحاكم التابعة للأجهزة القضائية الثلاثة بولاية الخرطوم وجميع الأجهزة القضائية بولايات السودان".

وأوضحت اللجنة أن موقفها الحالي يأتي إلحاقاً لبيانها السابق الصادر بتاريخ أول أمس السبت، بشأن الإضراب عن العمل.

يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعلنت عن إضراب عام غدا الثلاثاء، وبعد غد الإربعاء، بعد وصول المحادثات بينها وبين المجلس العسكري السوداني، الذي تولى السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في الشهر الماضي، بشأن تسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود.