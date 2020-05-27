خالد محمود يقدم الحلقة الأولى من «كاراكتر» في محبة «وداد» وعبلة كامل

في الحلقة الأولى من برنامجه "كاراكتر"، يحلل الناقد السينمائي خالد محمود شخصية "وداد" التي قدمتها الفنانة عبلة كامل في فيلم "هستريا" تأليف محمد حلمي هلال، وإخراج عادل أديب. تلك الشخصية المثيرة للجدل والتي أثرت بشكل كبير على مسار عبلة كامل.

في هذه الحلقة، يكشف خالد محمود العديد من الجوانب الإنسانية المتعلقة بالشخصية الفريدة ويجيب على عدة تساؤلات مهمة حول نسيجها الفني.

"كاراكتر" برنامج أسبوعي على قناة "تي في زوون" بموقع يوتيوب، من إخراج مروان محمد، ومونتاج محمد جلال، وتصوير وليد الشامي، ومسئول المحتوى محمد عدوي، والمسئول العام أحمد المراغي.

"تي في زوون" قناة تليفزيونية على يوتيوب انطلقت مؤخرا ببرنامج "سيد الرجالة"، وتشهد عددا من البرامج المتتوعة منها برنامج "خلينا نتكلم كفنيين" لمحمد كمال، و"هتاكل مع مين" لديما طارق، و"كتاب التاريخ" لأحمد المراغي، و"حكيم أفلام" لحاتم حسني، وغيرها من البرامج.