 السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي - بوابة الشروق
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السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

أرشيفية
أرشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 1:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 1:42 ص

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسياح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسياح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ليل الثلاثاء/الأربعاء.

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