قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تخطت تنفيذ 270 ألف إزالة على المجاري المائية، و53 ألف إزالة فوق نهر النيل، منذ الحملة التي أطلقتها الوزارة لإنقاذ نهر النيل والمجاري المائية كافة في 2015 حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن الوزارة نفذت 480 إزالة من نهر النيل خلال شهر رمضان، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، منوهًا أن بعض المواطنين غير المسؤولين استغلوا فترات الأعياد والحظر الأخيرة في التعدي على المجاري المائية.

وأكد أن كل أجهزة الوزارة تتابع المخالفات والإزالات على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الإزالة تتم للمخالفة في مهدها على حساب المنتفعين أو المخالفين أو من خلال الوزارة.

وأشار متحدث الري إلى أن أول قرار تم تحويله إلى النيابة العسكرية كان لأحد المخالفين في محافظة الجيزة أول أمس، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم (941) الخاص بتحويل كل مخالفات التعدي على أصول الدولة من منافع الري والمجاري مائية ونهر النيل إلى النيابة العسكرية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات القانونية هو صورة من الردع، تجعل العديد من المخالفين يشعرون بحجم المسؤولية التي وقعت عليهم.

وأشار إلى أن الوزارة أحالت 173 محضرًا مخالفًا بالتعدي على المجاري المائية وليس نهر النيل فقط، خلال ثاني أيام العيد في محافظة دمياط، قائلًا إن الوزارة حررت بعض المخالفات وحولتها إلى النيابة العسكرية في محافظات: أسيوط والمنيا والدقهلية.