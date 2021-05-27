الكرملين يرفض تحديد مكان عقد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن في جنيف

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، التعليق على تقارير إعلامية تواردت بشأن المكان المحتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في جنيف في 16 يونيو.



وقال بيسكوف للصحفيين، عندما طُلب منه التعليق على تقارير وسائل الإعلام السويسرية بأن القمة ستعقد في فندق إنتركونتيننتال جنيف: "يمكن أن تعقد في أي فندق أو أي مبنى آخر. حتى الآن، لا يمكنني تأكيد أي شيء، لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن هذه المسألة مع الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.



كما أكد أن وسائل الإعلام تتعجل الأمور، مشيرًا إلى أنه "كان بإمكانها إدراج جميع الفنادق في جنيف".



جدير بالذكر أن كلًا من بوتين وبايدن من المقرر أن يجتمعان في جنيف في 16 يونيو المقبل، وبذلك فهذه ستكون أول قمة روسية أمريكية بعد اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوليو 2018، بحسب بيان الكرملين.

ويعتزم الرئيسان مناقشة آفاق العلاقات الروسية الأمريكية والاستقرار الاستراتيجي والقضايا العالمية الملحة، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس "كورونا" وسبل حل النزاعات الإقليمية.