كوريا الجنوبية تسجل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم الخميس، تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 138 ألفا و311 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات وفاة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1943 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 154 حالة.

يذكر أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغ 4 ملايين و30 ألفا و744 حالة، بينما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية مليونين و12 ألفا و919 حالة.