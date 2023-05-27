محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات الدبلومات

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اطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية بـ117 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، والتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان.

كما اطمأن على توافر سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وعدم تلقي غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وشكاوى من الطلاب، بإشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من لجان الدبلومات الفنية، منها الرياض التجارية المشتركة التابعة لإدارة الرياض التعليمية.

وشدد على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجان والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وتابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل التعليم، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.

وأدى 28 ألفا 413 طالبا وطالبة، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الزراعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الفندقي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم التجاري.