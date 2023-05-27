حجازي أساسيا في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الفيحاء مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الفيحاء نظيره اتحاد جدة على ملعب الملك سلمان، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان

خط الوسط: عوض الناشري - برونو هنريكي - رومارينهو - إيفور كورنادو - هيلدر كوستا

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.