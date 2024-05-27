 جوزيب بوريل: يجب احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد - بوابة الشروق
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جوزيب بوريل: يجب احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد


نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 9:55 ص

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتركها تعمل دون تهديد كما يفعل نتنياهو.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدا لتحقيق العدالة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد أن القول بأن "الجنائية الدولية" معادية للسامية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين غير منطقي فحكمها مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة.

وفي تعقيبه على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلا بحق النازحين في رفح الليلة الماضية، قال بوريل إن "مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية".

وحول معبر رفح، أشار إلى أنه سيطرح إحياء مهمة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، لكن ذلك يجب أن يكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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