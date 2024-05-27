يوفنتوس يقترب من حسم صفقتين في الصيف

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اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقتين مبكرتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب تعيين الإيطالي تياجو موتا لتدريب الفريق.

ويستعد يوفنتوس للإعلان بصورة رسمية التعاقد مع ياجو موتا، المدير الفني السابق لنادي بولونيا، لتدريب الفريق الموسم المقبل خلفًا للإيطالي ماسمليانو أليجري.

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو» أن يوفنتوس أنهى اتفاقه مع نادي مونزا للتوقيع مع حارسه ميشيل دي جريجوريو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واتفق يوفنتوس مع مونزا على إتمام الصفقة مقابل 18 مليون يورو بجانب 2 مليون يورو كإضافات حيث سيوقع الحارس لمدة 5 مواسم براتب 3 ملايين يورو سنويًا.

ويكثف يوفنتوس مفاوضاته مع بولونيا من أجل التعاقد مع المدافع ريكاردو كالافيوري الصيف المقبل.