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نفى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تماما تدخله في قرار الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي عقب نهاية الموسم الجاري.

وصرح كولر خلال استضافته عبر قناة (إم بي سي مصر 2) "لا.. لم أتدخل نهائيا، بل أبلغني رئيس النادي بالقرار، وتقبلته، إنه قرار يخص الإدارة".

وأضاف المدرب السويسري "أحاول دائما التركيز في مهام عملي الفني مع اللاعبين وتهيئة الأجواء للفريق وعدم الالتفات لأي أمور أخرى خارج حدود الملعب".

وأكد "نجاحي مع الأهلي فاق توقعاتي بالفعل، ولكن ما تحقق من إنجازات يحسب للفريق بأكمله، اللاعبون والجهاز المعاون والإدارة وخاصة رئيس النادي الذي يساندنا دائما".

وانتقل مارسيل كولر للحديث عن المواجهة القادمة أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، قائلا "إنها مباراة جماهيرية عظيمة، وأحب أجواءها جدا".

وأتم كولر تصريحاته في هذا الصدد "الجماهير أيضا تحب هذه المباراة، ستكون مباراة عظيمة بالتأكيد".

وسيلتقي الأهلي والزمالك للمرة الثانية في كأس السوبر الأفريقي بعد تتويجهما بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا العام 2024.

وسبق أن التقى قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر المصري عام 1994 وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف أيمن منصور.