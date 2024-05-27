وفا: الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم

الأكثر قراءة
وزير البترول: وزارة الكهرباء تتخلف عن سداد فواتير الوقود بـ 120 مليار سنويا
وزير المالية: سبب أزمة الكهرباء عندنا دولار ومعندناش جنيه.. ولميس الحديدي «جديدة دي»
حسام حسن: أفتقد صلاح وأحلم بقيادة المنتخب في كأس العالم
فيديو.. أبو عبيدة يكشف تفاصيل أسر جنود إسرائيليين بعد كمين محكم بأحد أنفاق جباليا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية لمراسل وفا، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما داهمت منزل المواطن صايل سعيد وفتشته.