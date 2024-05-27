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وفا: الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم

وفا
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 2:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 2:47 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لمراسل وفا، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما داهمت منزل المواطن صايل سعيد وفتشته.


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