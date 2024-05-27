العراق: إعفاء آمر أحد الألوية الأمنية من منصبه على خلفية استهداف المطاعم في بغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، إعفاء آمر أحد الألوية للقوات الماسكة على الأرض في الأماكن التي شهدت خلال الساعات الـ48 الماضية هجمات طالت سلسلة مطاعم "كي إف سي" في حيي شارع فلسطين الكرادة ببغداد.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، أن وزير الداخلية يرافقه قائد عمليات بغداد ووكيل شئون الشرطة وعدد من القادة والمدراء العامين والضباط قام بتفقد أماكن المطاعم التي تعرضت للاعتداءات وأشرف على إعادة افتتاحها في حيي شارع فلسطين والكرادة ببغداد .

وأوضح البيان، أن وزير الداخلية أمر بمعاقبة المقصرين من القوات الماسكة وتم اعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات.

وذكر البيان، أن الاجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني.

وكان مصدر أمني عراقي، أفاد في وقت سابق، باستهداف مطعم بعبوة ناسفة في العاصمة بغداد، هو الثالث خلال ساعات.