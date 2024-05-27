بولندا تقيد حركة الدبلوماسيين الروس بعد مزاعم بشن هجمات سيبرانية

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أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في بروكسل اليوم الاثنين، أن بولندا ستقيد حركة الدبلوماسيين الروس بسبب شن روسيا حربا هجينة تستهدف بولندا والاتحاد الأوروبي.

وقال سيكورسكي إن مذكرة دبلوماسية بهذا المعنى سترسل قريبا إلى السفارة الروسية في وارسو.

ولن تنطبق القيود على السفير الروسي ولكن على جميع الدبلوماسيين الآخرين العاملين في السفارة والقنصليات ، حيث ستقتصر حركتهم على المناطق المحيطة بأماكن تواجدهم.

وأضاف سيكورسكي: "آمل أن تفهم روسيا هذا على أنه تحذير خطير للغاية". وتعزو الحكومة البولندية الهجمات الإلكترونية والعديد من الحرائق الكبيرة إلى وكالات الاستخبارات الروسية.

ووفقا لمعلومات من رئيس الوزراء دونالد توسك، تم اعتقال 12 شخصا متهمين بالتخريب خلال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن بولندا تعمل كمركز لوجستي رئيسي للدعم الغربي لأوكرانيا وإنها واجهت ردا عدائيا من روسيا نتيجة لذلك.