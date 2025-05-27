الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي ويزيل ساترَين ترابيين في جنوب البلاد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وحدة من الجيش عثرت على جهاز تجسس إسرائيلي في خراج بلدة بليدا في جنوب لبنان، وعملت على تفكيكه، كما عملت على إزالة ساترَين ترابيَّين أقامهما الجيش الإسرائيلي في بلدتَي بليدا وميس الجبل الجنوبيتين.

وقال بيان قيادة الجيش إنه "في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه".

وأشار البيان إلى أن الوحدة عملت "على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتَي بليدا وميس الجبل - مرجعيون من قبل العدو".

وأعلنت قيادة الجيش أنها تتابع "الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب"، بحسب البيان.



يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، في حين التزم لبنان بمندرجات الاتفاق منذ بدء تنفيذه.

ولا تزال إسرائيل تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقوم بعمليات تجريف في مناطق عدة في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.