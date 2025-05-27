وزير العمل يعتمد صرف مليون و640 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 282 عاملا غير منتظم

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مبلغ مليون و640 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية وتعويضات من "بند الحوادث" يستفيد منه 282 عاملًا غير منتظم.

وقال جبران إن العمال من 8 محافظات هي "بني سويف، والبحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والوادي الجديد، ودمياط".

وأكد جبران، أن المبلغ المنصرف من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، عبارة عن مليون و400 ألف جنيه تعويضات حوادث لعدد 7 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، و140 ألف جنيه لعدد 7 مُصابين في حوادث، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، و100 ألف جنيه، عبارة عن علاج وكشف وتحاليل وأشعة لعدد 268 عاملا.

وذكر أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.