جنوب الصين يتأهب لسقوط أمطار غزيرة مع انحسار الجفاف عن محصول القمح بشمال البلاد

يتأهب جنوب الصين لاستقبال أمطار غزيرة من شأنها أن تسهم في تجديد رطوبة التربة والقضاء على الجفاف.

في المناطق الزراعية، وذلك في أعقاب موجة العواصف التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي والتي كانت بمثابة الغوث لمزارعي القمح في شمال البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية الصينية قولها، اليوم الثلاثاء، إن مقاطعات من بينها فوجيان وجيانجشي وجوانجدونج ويونان ستواجه موجة من الأمطار الغزيرة يزيد منسوبها عن 250 مليمترات "10 بوصات" في الفترة من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الإدارة، إن من المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة على جوانجشي، حيث أصابت موجة الجفاف محصول قصب السكر.

يشار إلى أن الصين تحصل على الجزء الأكبر من الأمطار خلال أشهر الصيف، ويؤثر الموسم الرطب أو الجاف بشكل خاص بشدة على الإنتاج الزراع، وتوليد الطاقة .

وتسببت موجة الجفاف التي شهدتها الصين في عام 2022 في تراجع إنتاج توليد الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الطاقة وإلى إغلاق المصانع الكبرى لعدة أسابيع ، فيما تسبب انتشار الفيضانات التي ضربت البلاد في العام الماضي في تدمير الأراضي الزراعية وتهديد الإنتاج الزراعي.

وقالت إدارة الارصاد الجوية، إن هطول الأمطار بشكل كبير الأسبوع الماضي، أدى إلى تخفيف حدة الجفاف في وسط البلاد والمناطق الغربية التي أصابها الجفاف في مناطق زراعة القمح الشمالية في فصل الشتاء، مضيفة أن المناطق ذات التربة الرطبة بشكل غير كاف في مدينة خنان شهدت ارتفاع الرطوبة إلى النصف تقريبا في غضون 3 أيام فقط.