 الملك تشارلز يحدد أولويات الحكومة الكندية الجديدة في خطابه أمام البرلمان - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 مايو 2025 10:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الملك تشارلز يحدد أولويات الحكومة الكندية الجديدة في خطابه أمام البرلمان

أوتاوا - (أب)
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 9:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 9:21 ص

من المقرر أن يحدد ملك بريطانيا تشارلز الثالث أولويات حكومة رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في خطاب أمام البرلمان الكندي اليوم الثلاثاء، ويُنظر لهذا الخطاب بصورة كبيرة على أنه إظهار للدعم في وجه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كند لبلاده.

ودفع تكرار ترامب لمقترح ضم أمريكا لكندا رئيس الوزراء كارني لدعوة تشارلز للإدلاء بخطاب العرش. ويعد الملك رئيس دولة كندا، التي تعد عضوا في الكومنولث البريطاني الذي يضم المستعمرات السابقة.

ويشار إلى أنه من النادر أن يلقى الملك ما يطلق عليه خطاب العرش في كندا، وقد فعلت ذلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مرتين خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما، آخرها عام 1977.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك