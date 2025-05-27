الملك تشارلز يحدد أولويات الحكومة الكندية الجديدة في خطابه أمام البرلمان

من المقرر أن يحدد ملك بريطانيا تشارلز الثالث أولويات حكومة رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في خطاب أمام البرلمان الكندي اليوم الثلاثاء، ويُنظر لهذا الخطاب بصورة كبيرة على أنه إظهار للدعم في وجه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كند لبلاده.

ودفع تكرار ترامب لمقترح ضم أمريكا لكندا رئيس الوزراء كارني لدعوة تشارلز للإدلاء بخطاب العرش. ويعد الملك رئيس دولة كندا، التي تعد عضوا في الكومنولث البريطاني الذي يضم المستعمرات السابقة.

ويشار إلى أنه من النادر أن يلقى الملك ما يطلق عليه خطاب العرش في كندا، وقد فعلت ذلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مرتين خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما، آخرها عام 1977.