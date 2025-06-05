 وزارة الصحة في غزة: بنوك الدم تعمل بـ40% من الأجهزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الصحة في غزة: بنوك الدم تعمل بـ40% من الأجهزة

غزة - معا
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 12:57 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:03 ص

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مختبرات المستشفيات بحاجة عاجلة لتعزيز الأجهزة المخبرية لتغطية احتياجات فحوص المرضى والجرحى.

وأضافت أن المختبرات وبنوك الدم في ما تبقى من المستشفيات تعمل بـ40% من الأجهزة تحت ضغط الفحوص المخبرية.


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