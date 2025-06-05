وزارة الصحة في غزة: بنوك الدم تعمل بـ40% من الأجهزة

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قالت وزارة الصحة في غزة، إن مختبرات المستشفيات بحاجة عاجلة لتعزيز الأجهزة المخبرية لتغطية احتياجات فحوص المرضى والجرحى.

وأضافت أن المختبرات وبنوك الدم في ما تبقى من المستشفيات تعمل بـ40% من الأجهزة تحت ضغط الفحوص المخبرية.