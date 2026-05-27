محافظ شمال سيناء وآلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى ويتبادلون التهاني

أدى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر بمدينة العريش، وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والمواطنين.

وعقب أداء الصلاة، حرص المحافظ على تهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على أبناء المحافظة ومصر كلها بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم التكاتف والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع خلال الأعياد والمناسبات الدينية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، لضمان توفير الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام طوال أيام العيد، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمرافق العامة دون انقطاع، خاصة قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتموين، والصحة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنه تم تخصيص 20 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في مختلف مراكز المحافظة، مع توفير الخطباء الأساسيين والاحتياطيين، إلى جانب تجهيز المساجد لاستقبال المصلين.

من جهته، أكد الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع تخصيص 17 سيارة إسعاف تنتشر في المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين خلال احتفالات العيد.