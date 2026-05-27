آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في ميدان الساعة بدمياط

أدى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 بميدان الساعة، وسط حشود كبيرة من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى إلى ساحة الصلاة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، وسط أجواء إيمانية وروحانية عكست فرحة أهالي دمياط بحلول العيد المبارك.

وشهدت ساحة الصلاة حالة من التنظيم والانضباط، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين، فيما قامت مديرية أوقاف دمياط بإعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين، والتأكد من جاهزية الأئمة والخطباء، بما يضمن أداء شعائر صلاة العيد بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

كما حرصت فرق العمل على تنظيم دخول وخروج المواطنين، وتوفير أماكن مناسبة لكبار السن والأطفال، وسط انتشار مكثف لفرق المتابعة والتنظيم، مع توفير خدمات الإسعاف والتأمين بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار خطة المحافظة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكدت مديرية أوقاف دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها، مع تجهيز ساحات صلاة العيد وتخصيص عدد من الأئمة والخطباء المعتمدين لإقامة الشعائر، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والتعقيم بمحيط المساجد والساحات، بما ساهم في ظهور صلاة العيد بالشكل اللائق والتنظيم المتميز الذي نال إشادة المواطنين.

وامتلأت ساحات الصلاة بمظاهر البهجة والفرحة، حيث حرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم مرتدين الملابس الجديدة، بينما علت التكبيرات والهتافات الاحتفالية في مختلف أنحاء الساحات عقب انتهاء الصلاة، والتقطت الأسر الصور التذكارية احتفالًا بالعيد، في مشهد عكس حالة من السعادة والمحبة بين أهالي دمياط.

وشهد محيط الساحات توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال، إلى جانب تبادل التهاني بين المواطنين، فيما عبر عدد كبير من الأهالي عن سعادتهم بالأجواء التنظيمية والروح الإيمانية التي صاحبت صلاة العيد، مؤكدين أن العيد هذا العام حمل أجواء خاصة اتسمت بالفرحة والتكاتف والمحبة بين الجميع.





