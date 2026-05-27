خطفت البالونات الملونة الأنظار في حدائق وساحات وميادين مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتصبح المشهد الأبرز خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتجول باعة البالونات في أماكن التجمعات بالميادين والكورنيش والساحات، حاملين بالونات الهيليوم ذات الأشكال الكرتونية، والتي ظهرت بشكل لافت في أيدي الصغار والكبار على حد سواء، ما أضفى طابعًا من البهجة على الميادين العامة.

وقال محمود ضاحي، بائع بالونات، إن أسعار بالونات الهيليوم المجسمة تبدأ من 40 إلى 50 جنيهًا، وفقًا لحجمها وأشكالها الكرتونية، مؤكدًا أن هذا النوع من البالونات يحظى بإقبال كبير من الأطفال، نظرًا لارتباطه بالشخصيات الكرتونية المحببة إليهم، كما يقبل على شرائها الشباب من الجنسين.

وأوضح أن الأعياد والمناسبات الاحتفالية تمثل موسمًا مهمًا لهم، لذا يحرصون في كل مناسبة على عرض أشكال جديدة من البالونات تواكب أحدث الشخصيات الكرتونية، لجذب أكبر عدد من الأطفال والشباب، مؤكدًا أن الأسعار ثابتة منذ عيد الفطر المبارك.