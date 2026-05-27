محافظ قنا عن أهالي المحافظة: ناس طيبين بالفطرة وقلبهم أبيض

وجه الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، رسالة إلى أهالي المحافظة، بالتزامن مع افتتاح كورنيش النيل أمام المواطنين في أول أيام عيد الأضحى بعد أعمال الإحلال والتجديد، مؤكدًا سعادته بفرحة المواطنين وتدفقهم على الكورنيش.

وقال محافظ قنا، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن أهالي قنا «ناس طيبين بالفطرة، وقلبهم أبيض»، مضيفًا أنه سعيد جدًا بأنهم يعيشون أجواء الفرحة خلال العيد.

ودعا الببلاوي، المواطنين إلى الحفاظ على كورنيش النيل بعد تطويره، قائلًا إن المكان الذي يستمتعون به هو «حاجتهم»، وتم تنفيذه «بفلوسهم»، ولذلك فهم أكثر الناس حرصًا على حسن استخدامه والاستمتاع به.

وأضاف محافظ قنا، أن كورنيش النيل يمثل أحد أهم الأماكن الترفيهية بالمحافظة، ويمتد بواجهة 1400 متر على النيل، مشيرًا إلى أن تطويره تم ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وأنه أُعد على أعلى مستويات الأنشطة الترفيهية.

وأوضح أن الكورنيش فُتح أمام المواطنين مجانًا في أول أيام العيد، للتيسير على أهالي المحافظة، ويعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، مع تواجد عناصر أمن في مختلف الأماكن، إلى جانب الإسعاف والحماية المدنية ونقطة لعناصر وزارة الداخلية.