خيم الحزن على أهالي قرية الروبيات التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، عقب وفاة "وحيد رشاد"، الموظف بالمعاش بالشركة المصرية للاتصالات، الذي فارق الحياة أثناء سجوده في الركعة الثانية خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في مشهد مؤثر وصفه الأهالي بـ"حُسن الخاتمة".

وأكد أهالي القرية أن الفقيد كان يتمتع بحُسن الخلق وطيب السيرة، وكان محبوبا بين الجميع.

وقال أبو زيد عيد، أحد الأهالي، إن الراحل كان لاعب كرة قدم سابقا بفريق القرية، وعُرف ببشاشة الوجه وحب الناس.

وتداول الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.