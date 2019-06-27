رئيس أفغانستان يشيد بجهود باكستان لإحلال السلام داخل بلاده

أشاد الرئيس الأفغاني أشرف غاني، بالجهود التي تبذلها باكستان، من أجل إحلال السلام داخل بلاده.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن غاني - الذي وصل اليوم إلى باكستان بصحبة وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - اجتمع برئيس الوزراء الباكستاني محمود شاه قريشي، الذي أكد عازم بلاده على مواصلة لعب دور من أجل إحلال السلام في أفغانستان، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام.

كما أعرب "قريشي" عن ثقته في أن زيارة "غاني" الحالية من شأنها تقريب وجهات النظر بين البلدين وتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يجتمع غاني بعمران خان والرئيس الباكستاني عارف علوي - خلال زيارته - ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات بما في ذلك السياسة والتجارة والاقتصاد والأمن والمصالحة والتعليم.