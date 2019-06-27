رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة تعلن أسماء أعضاء مجلس وزرائها الجديد

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة، ميت فريدريكسن، أسماء مجلس وزرائها الجديد، الذي سوف يضم وزير الدفاع السابق، نيكولاي وامان، حيث سوف يشغل منصب وزير المالية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أعلنت تعيين جيبي كوفود وزيرا للخارجية، وذلك قبل لقائها مع الملكة في وقت لاحق من اليوم الخميس، حيث سوف يتم الإعلان عن تعيين الوزراء رسميا.

وتترأس فريدريكسن حكومة أقلية تعتمد على الدعم البرلماني من ثلاثة أحزاب أخرى تنتمى لتيار يسار الوسط.

ويشمل مجلس الوزراء الجديد سبع سيدات، منهن رئيسة الوزراء.

وشهدت الانتخابات العامة التي أجريت في 5 يونيو مكاسب لأحزاب يسار الوسط.

واستقال رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن بعد الانتخابات ، قائلاً إن كتلة يمين الوسط الحاكمة هُزمت في الانتخابات.