تايلاند: التأخر في تشكيل الحكومة يقلل من التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي

قال نائب رئيس الوزراء التايلاندي، سومكيد جاتوسريبيتاك، اليوم الخميس، إن التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة تسبب في خفض بنك تايلاند لتوقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2019 من 3.8 % إلى 3.3 %.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن سومكيد أبدى ثقة في أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع مرة أخرى بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.

جاءت تصريحات سومكيد خلال افتتاح معرض مجموعة ساها في مركز بانكوك الدولي للتجارة والمعارض في منطقة بانج نا.

وقال سومكيد: "لقد كان هذا (مراجعة معدل النمو) متوقعا ... لأن الحكومة الجديدة لم يتم تشكيلها رسميا. وإلى جانب ذلك، فإن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تتسبب في بطء الاقتصاد التايلندي".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه من الآن فصاعدا سوف يرتفع الاقتصاد التايلاندي تدريجيا، لأن الحكومة الجديدة على وشك تولي مهامها والمضي قدما في السياسات".

وأوضح أن الحكومة سوف تسرع في صرف ميزانياتها لمشاريع البنية التحتية الضخمة، وهو ما يرفع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من التقديرات.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الائتلافية سوف تواجه مشاكل في الاستقرار بسبب اعتمادها على عدد كبير للغاية من الأحزاب السياسية، قال سومكيد إنه لا يتوقع مثل هذه المشكلة، لأن جميع الأحزاب ترغب في تطوير الأمة.

وكان رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء في تايلاند برايوت تشان أوتشا قد أعلن يوم الأحد الماضي أن البلاد سوف يكون لديها حكومة جديدة في يوليو المقبل على أكثر تقدير.