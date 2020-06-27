أستراليا تتوقع قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع عودة مواطنين من الخارج

يتوقع مسؤولو الصحة الأستراليون تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع عودة مئات المواطنين من الخارج لبدء الحجر الصحي الإلزامي.

ومن المقرر أن يصل حوالي 300 شخص إلى أديليد مطلع الأسبوع الجاري من مومباي بالهند، بينما من المتوقع أن يتبعهم المئات من أمريكا الجنوبية وإندونيسيا.

وستجرى اختبارات فيروس كورونا للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي في فنادق في بداية ونهاية فترة العزل التي تستمر لمدة 14 يوما.

وقال وزير الصحة بولاية ساوث أستراليا ستيفن واد إنه يستعد لأن يكون ما يتراوح بين 5 بالمئة و10 بالمئة من العائدين مصابين بالفيروس، كما كان الحال عندما وصل أشخاص من إندونيسيا في ولايات أخرى.

وأعلنت ملبورن عن 30 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، لتتواصل الزيادات المكونة من رقمين والتي رفعت الإصابات أكثر من ثلاثة أضعاف بولاية فيكتوريا إلى 183 إصابة في نحو أسبوع.

وسجلت أستراليا 7600 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 104 وفيات.