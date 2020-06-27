رئيسة المفوضية تعلن مراجعة قانون حماية المنافسة الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اعتزامها مراجعة قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة: "في ضوء التحول السريع في الأسواق العالمية، علينا دائما أن نتأكد من أن قواعد حماية المنافسة مناسبة".

ورأت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أن على الاتحاد الأوروبي أن يبقي نظره منصبا على السوق العالمية، وألا يغفل عن تأثير أسواق أخرى على أوروبا".

وجاءت تصريحات فون دير لاين في معرض ردها على مطالبات من ألمانيا وفرنسا بتخفيف الرقابة على الاندماج من أجل تسهيل عمليات الاندماج بين شركات أوروبية لتمهيد الطريق أمام إنشاء شركات عالمية أوروبية جديدة.

ويتعلق الأمر بالتحديد بأن يتم الارتكاز مستقبلا في عمليات اندماج الشركات على الوضع التنافسي في السوق العالمية وليس في السوق الأوروبية كما هو معمول به حتى الآن، وذلك بهدف إتاحة عمليات اندماج حظرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

كانت هيئة حماية المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي حظرت مؤخرا، على سبيل المثال، اندماج قطاعي قطارات السكك الحديدية في سيمنس الألمانية والستوم الفرنسية بدعوى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى احتكار في بعض القطاعات في تقنية القطارات في أوروبا.