وزير الحج السعودي يطمئن بعثة إيران على مغادرة أوائل الحجاج بسلام

أجرى وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتصالًا هاتفيًا، برئيس هيئة الحج والعمرة والزيارة الإيراني الدكتور علي بيات، طمأنه خلاله على سلامة وانسيابية خطة انتقال الحجاج في جميع مراحلها.

وعبّر الدكتور علي بيات عن بالغ شكره وامتنانه للعاهل السعودي وولي العهد لما أحيط به الحجاج الإيرانيون من رعاية واهتمام طوال فترة وجودهم في المملكة، كما ثمّن حرص معالي وزير الحج والعمرة ومتابعته المستمرة لتيسير إجراءاتهم وضمان راحتهم في جميع مراحل الرحلة ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" مساء الأحد.

يُذكر أن أول فوج من الحجاج الإيرانيين قد غادر يوم الأحد، ضمن مراحل تنفيذ الخطة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، وتتابعها غرفة عمليات خاصة وفّرت الرعاية والخدمات للحجاج حتى لحظة مغادرتهم.

ووصلت في وقت سابق الأحد، طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر،شمال المملكة، تمهيدًا لمغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر الذي يربط السعودية بالعراق ومنها إلى إيران .