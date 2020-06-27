السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيسي جيبوتي ومدغشقر

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال .