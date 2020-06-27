الصين تحذر من عواقب زيارة مسؤول تشيكي إلى تايوان

حذر السفير الصيني لدى جمهورية التشيك، تشانج جيانمين خلال مقابلة مع وكالة أنباء التشيك من أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيكي المقررة إلى تايوان ربما توتر العلاقات بين الصين والتشيك.

وكان رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوس فيسترسيل قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه يعتزم زيارة تايوان في أغسطس - سبتمبر. وتردد أن حوالي 50 شركة ومؤسسة بحثية أعربت عن اهتمامها في الانضمام إليه في الزيارة الرسمية.

وتايوان هي ديمقراطية لديها حكومة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد أن خسروا حربا أهلية أمام الشيوعيين.

وتعتبر بكين، تايوان التي تخضع لحكم ذاتي، جزء من أراضيها وتصر على أن حلفاءها الدبلوماسيين يعترفون بذلك بموجب سياسة "صين واحدة".

وقال تشانج جيانمين للوكالة اليوم السبت "ليس هناك أي اعتذار على انتهاك سيادة دول أخرى وسلامة أراضيها. ولن تتسامح أي دولة، بما فيها جمهورية التشيك مع زيارة ممثل دولة أجنبية إلى أراضيها، إذا جاء إلى لدعم الأنشطة الانفصالية بشكل واضح.

وأضاف السفير "العلاقات الطيبة الصينية التشيكية هي من المصلحة الأساسية لشعبي البلدين. لسوء الحظ، هناك أشخاص دخلوا بأجسامهم القرن الـ21، لكن عقولهم مازالت تعيش أيام الحرب الباردة".

وأثارت الزيارة المقررة أيضا انتقادات من جانب ميلوش زيمان، الرئيس التشيكي المؤيد للصين.

وكانت هناك زيارة مقررة إلى تايوان بالفعل من قبل رئيس مجلس الشيوخ السابق، ياروسلاف كابيرا، الذي توفى في يناير الماضي.