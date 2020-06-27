994 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات العملي للدبلومات الفنية بجنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت، امتحانات العملي لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، بمحافظة جنوب سيناء وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن يؤدي امتحانات العملي بالدبلومات الفنية، 994 طالبًا وطالبة داخل 13 لجنة يضمون 69 ورشة ومعمل، وذلك على مراحل، لحماية الطلاب والمعلمين من جائحة كورونا.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى تسليم جميع اللجان أجهزة تعقيم، وكاشف حرارى، وكميات من الكمامات، وقفازات الأيد، لتوزيعها على المعلمين والطلاب.

وأوضح أنه جرى التشديد على منع التكدس والحفاظ على التباعد خلال الامتحانات، وتقيم الطلاب قبل دخولهم اللجان، وعدم السماح لأي من الطلاب والمعلمين بالدخول لجان الامتحانات دون ارتداء الكمامة، وتوزيع الطلاب على اللجان طبقًا لجداول على أن يكون امتحانات العملي في غير أيام امتحانات الثانوية العامة لمنع التكدس، والاختلاط .

وأشار إلى أنه جرى رش وتعقيم وتطهير جميع اللجان والمعامل والورش، قبل الامتحانات، ومن المقرر أن يجرى رش اللجان عقب كل امتحان، لافتًا إلى أن امتحان النظري للدبلومات الفنية ستنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 25 يوليو .