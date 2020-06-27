قاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج حملة مكبرة لإزالة أحد الأبراج المخالفة بمدخل مدينة جرجا بارتفاع 11 طابقا، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، وعلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج أنه لا أحد فوق القانون، ولن نسمح بالتعدي على أملاك الدولة وحق الشعب، مشددا على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أي حالات تعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وقال الفقى، إن البرج سوف يتم هدمه بدءا من اليوم السبت بإزالة الطوابق من الحادى عشر إلى السابع يدويا عن طريق عمال الهدم، ثم تتم عملية الإزالة باستخدام المعدات اللازمة والشاكوش، حتى إزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض، ورفع الأنقاض، مشيرا إلى تحميل المتعدي التكلفة الخاصة بعملية الإزالة.