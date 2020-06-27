الرئيسان الجزائري والفرنسي يبحثان هاتفيا تطورات منطقة الساحل وليبيا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية والدولية.

وكشفت الرئاسة الجزائرية ، في بيان صحفي ، عن أن الرئيسين اتفقا على استئناف الاتصالات على أعلى مستوى، ودفع التعاون في كل المجالات.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة الساحل وليبيا، والتي حصل بشأنها تطابق في وجهات النظر.

كانت فرنسا أعلنت مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الجزائري عبد المالك درودكال، في عملية لقواتها بمنطقة شمال مالي بداية الشهر الجاري.