17 فائزا بجائزة الدولة للمبدع الصغير بمجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والمستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.



وقالت عبد الدايم، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد رائدة وفريدة من نوعها وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى٬ تعبيرا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعهم.



وأضافت الوزيرة، أنه منذ الإعلان عن الجائزة تقدم لها أكثر من 4000 مبدع صغير من كل أقاليم مصر ومحافظاتها، وتم قبول أعمالهم دون أي تمييز٬ ليدخلوا في منافسة شريفة في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية.



وعبرت عن سعادتها لمشاركة عدد من ذوي الهمم وكذلك أبناء دور وجمعيات الرعاية بأعمالهم.



وأوضحت أن الأعمال المقدمة خضعت للتحكيم من خلال لجان مُتخصصة ووفق معايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل.



ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير وإلى جميع أعضاء لجان التحكيم والفرز، مؤكدة أن الفائزين من المبدعين الصغار سيذكر لهم التاريخ أنهم أول من فازوا بها.



كما قدمت التحية لأولياء الأمور علي رعايتهم لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة التي أوصلتهم لهذا المستوى المتميز من الإبداع ولكل الأطفال الذين شاركوا بأعمالهم في الجائزة ولم يحالفهم التوفيق وتمنت لهم حظ أفضل في المرات القادمة.



كما أعلنت عن توفير الرعاية الكاملة للفائزين من خلال فطاعات وزارة الثقافة وتنظيم الدورة المقبلة للجائزة خلال سبتمبر المقبل على ان تتضمن فروعا جديدة يتم الاعلان عنها في حينه.



من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أنه على مدار 4 شهور تنافس نشء مصر في إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في مجالات الجائزة.



وأضاف أن أمانة الجائزة تلقت أكثر من 4 آلاف عمل مما يؤكد أن نهر الإبداع في مصر لن ينضب أبدا.



ولفت إلى الحضور المتميز لأبناء محافظات الصعيد وخاصة من الإناث، موجها الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الجائزة وخروجها إلى النور من قطاعات الوزارة وأعضاء لجان التحكيم والفرز.



وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:



الفائزون بالجوائز من 5 إلى 12 سنة هم: هنا أحمد سعيد متولي سالم 11 سنة "القاهرة" "مجال الآداب فرع القصة"، ولجين على السيد الفيل 10 سنوات "الجيزة" مجال الآداب فرع الشعر، وسيلينا سمير سعد ناروز 10 سنوات "اسيوط" مجال الآداب فرع المسرح، وجنا أحمد محمود جبر 9 سنوات "الاسكندرية" مجال الفنون فرع الرسم، وسما نورالدين مصطفى السيد 11 سنة "الجيزة" مجال الفنون فرع العزف لآلة التشيللو، وريم اسامة صلاح الدين عبد المطلب 11 سنة "بني سويف" مجال الفنون فرع الغناء، وإياد معتز يوسف 9 سنوات "الجيزة" مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، نادر مينا شاكر نجيب تكلا 11 سنة " الدقهلية" مجال الابداع والابتكار فرع الابتكارات العلمية.



أما الفائزون بجوائز من 12 إلى 18 سنة هم: جولي رفيق اقلاديوس فهيم 12 سنة "القاهرة" "مجال الآداب فرع القصة"، وأحمد محمد عثمان 15 سنة "الشرقية" مجال الآداب فرع الشعر، وفريدة أحمد عبد العزيز خير الله 14 سنة "الإسكندرية" مجال الآداب فرع المسرح، ومبروك حسين ناصر بهجت 15 سنة (جمعية الطفولة المصرية السعيدة دار الهنا) "القاهرة" مجال الفنون فرع الرسم، ورنا أحمد عبد الوهاب عبد المعطي 16 سنة "الجيزة" مجال الفنون فرع العزف آلة الكمان، يوسف حسن سعد منصور 15 سنة "القاهرة" مجال الفنون فرع الغناء، وجاسر محمد جلال 15 سنة "الاسكندرية" مجال الابداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الالكترونية، وكل من كرلس سامي جرجس 17 سنة "القاهرة"، ومحمد أبو بكر محمد يونس 13 سنة "المنوفية" عن عمل مشترك في مجال الإبداع والابتكار فرع الابتكارات العلمية.



كما أوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لنموذجين من النشء من ذَوي الهمم هما جنا يوسف شعبان من الفئة العمرية الأولى، وعز الدين سامح سيد من الفئة العمرية الثانية.



وكان المؤتمر قد استهل بعرض فيلم ترويجي للجائزة تضمن كلمة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في بداية انطلاق الجائزة ويوضح اهدافها واهميتها واقسامها المتعددة من إعداد المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة.



كما أعقب المؤتمر وإعلان أسماء الفائزين فقرة فنية لنماذج من أطفال مصر بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه.



يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير شملت أفرع الثقافة "القصة القصيرة، الشعر،المسرحية" - الفنون "الرسم، العزف على الات وترية، الغناء" - الابداع والابتكار"التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الإبتكارات العلمية" وتقدم للمنافسة عليها 4636 من 27 محافظة طبقا للمرحلتين العمريتين اللتان تم الإعلان عنهما وهما :

الفئه العمريه الأولى من سن 5 سنوات إلي 12 سنة

عدد المتقدمين الذكور 708



عدد المتقدمين إناث 1262



الفئة العمرية الثانية من سن 12 سنة إلى 18 سنة



عدد المتقدمين الذكور 764



عدد المتقدمين إناث 1602



وشهدت إقبالا ضخما من الواعدين فى جميع محافظات مصر وتم رصد اعداد المتقدمين وجاءت كالتالى:



القاهرة (1245) ، الجيزة (619)، الاسكندرية (442)، سوهاج (255)،الشرقية (213)، أسيوط (209)، الغربية(174)، الدقهلية (147)، دمياط (132)، القليوبية (118)، المنوفية (97)، بنى سويف (92)، أسوان(80)، المنيا (76)، البحيرة (65)، الاسماعيلية (63)، كفر الشيخ (51)، الفيوم (42)، البحر الأحمر(39)، الوادي الجديد (35)، السويس (34)، بور سعيد (29)، جنوب سيناء (27)، مطروح( 19)، قنا (17)، الأقصر (8) ، شمال سيناء (8).