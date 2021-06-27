وزير الخارجية العراقي: قمة بغداد أكدت تعزيز التعاون بين دولتنا ومصر والأردن في المجالات كافة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن اجتماع القمة الثلاثية (مصر والعراق والأردن) الذي عقد اليوم الأحد، يأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها المنطقة، ودليل على أن قادة الدول الثلاث في حالة تعاون مستمر وتضامن من اجل مواجهة التحديات واستثمار الفرص سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي والعمل المشترك.

وأضاف وزير الخارجية العراقي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي - أن زعماء الدول الثلاث أكدوا استمرارية العمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقييم المرحلة السابقة منذ عقد اجتماع القمة الثاني والذي انعقد في عمان، فضلا عن التطرق إلي القضايا السياسية التي تهم المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا أخرى عديدة تهم المنطقة وتهم البلدان الثلاث.

وأوضح أن الوفود المشتركة خلال اجتماعاتها على المستوى الثنائي أو الثلاثي خلقت آليات العمل والتفاعل في المجال الاقتصادي، وتطرقت إلى مختلف المشاريع المشتركة التي تتعلق بالمدينة الصناعية، مشيرا إلى أن عملية إنشاء المدينة وصلت إلى مراحلها النهائية، كما تطرقت إلى العمل المشترك في مجال صنع الأدوية والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى العمل في مجال الإعمار.