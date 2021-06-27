الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية تطالب بمعاقبة مجرمي مقتل موظفي الإغاثة الإنسانية

طالبت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بإنزال أشد العقاب بمجرمي مقتل موظفي "أطباء بلا حدود" ومثولهم أمام العدالة لقتلهم أبرياء كانوا يساعدون المحتاجين والمتضررين من النزاع الدائر في تيجراي.

وذكر بيان للأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أعرب عن صدمته الشديدة لمقتل 3 من العاملين في المجال الإنساني التابعين لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وقال "هذا غير مقبول على الإطلاق وانتهاك مروّع للقانون الإنساني الدولي"، وأكد أنه "لابد من العثور على الجناة ومعاقبتهم بشدة"، معربا عن تضامنه مع شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني "الذين يخاطرون بحياتهم لتوفير الحماية والإغاثة للناس في تيجراي".

بدورها، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن غضبها من "القتل الوحشي" لثلاثة من العاملين في المجال الإنساني لمنظمة "أطباء بلا حدود" في تيجراي، قائلة: "العاملون في المجال الإنساني وحقوق الإنسان مدنيّون وبالتالي لا يمكن استهدافهم أبدا.،

وشددت على أنه "يجب على أطراف النزاع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وضمت باشيليت صوتها إلى صوت جوتيريش في الدعوة إلى مثول الجناة أمام العدالة، قائلة "ينبغي إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في مقتل زملائنا في المجال الإنساني وفي كل التقارير المتعلقة بالانتهاكات، وينبغي محاسبة الجناة".

كان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، قد أعرب أيضا عن صدمته إزاء مقتل العاملين الإنسانيين الثلاثة الذين يعملون ضمن فريق أطباء بلا حدود في إقليم تيجراي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في تغريدة على تويتر، إنه مصدوم من النبأ الصادر من تيجراي، حيث قتل 3 زملاء من أطباء بلا حدود "بوحشية" - بينما كانوا يحاولون ببساطة مساعدة الآخرين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وذكرت تقارير الأمم المتحدة، أن عمليات القتل المروعة هذه تأتي بينما يستمر مكتب حقوق الإنسان في تلقي تقارير عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات في تيجراي.