إيطاليا تتأهل لربع نهائي اليورو بعد انتصار صعب على النمسا

صعد المنتخب الإيطالي إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا صعبا أمام نظيره النمساوي وتغلب عليه 2 / 1 اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في مباراة استمرت لوقت إضافي، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114 . ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي غدا الأحد على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية الإسبانية.

وجاءت المباراة متكافئة بشكل كبير بين المنتخبين الإيطالي والنمساوي، حيث فرض المنتخب الإيطالي تفوقه من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول لكنه أضاع عدة فرصة في ظل افتقاد الدقة والسرعة المطلوبتين في اللمسات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، تفوق المنتخب النمساوي شيئا ما في الجانب الهجومي وتمثلت خطورته بشكل كبير في الهجمات المرتدة السريعة واستطاع هز الشباك عن طريق ماركو أرناوتوفيتش لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، وباءت جميع محاولات الفريقين بالفشل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي، فرض المنتخب الإيطالي تفوقه فق البداية وتقدم بهدفي البديلين كييزا وبيسينا علما بأن حارس المرمى النمساوي ماتيو بيسينا تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى، وتمسك المنتخب النمساوي بالأمل ورد بهدف كالادزيتش لكنه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

وبدأت المباراة بحماس هجومي من جانب المنتخب النمساوي، ومرر كريستوف بومجارتنر عرضية خطيرة أمام المرمى بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة لكن الدفاع الإيطالي تصدى لها. ودخل المنتخب الإيطالي سريعا في أجواء اللقاء، وقدم أول محاولة خطيرة له في الدقيقة السادسة عندما تلقى شيرو إيموبيلي طولية وانطلق نحو المرمى لكن الحارس النمساوي دانيال باخمان انقض على الكرة في اللحظة المناسبة.

وفي الدقيقة 11، تلقى المدافع الإيطالي ليوناردو سبينازولا تمريرة في غياب الرقابة الدفاعية وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم، كما سدد المهاجم الإيطالي لورنزو إنسينيكرة قوية في الدقيقة 14 لكن الحارس النمساوي تصدى لها بثبات.

وأتيحت فرصة أخرى أمام المنتخب الإيطالي في الدقيقة 17، حيث أرسل سبينازولا تمريرة عرضية إلى نيكولو باريلا غير المراقب والذي سدد دون تردد لكن الحارس النمساوي تصدى للكرة ببراعة، ورد المنتخب النمساوي بهجمة سريعة بعدها بثوان، حيث تلقى ماركو أرناوتوفيتش طولية وسدد الكرة لكنها مرت فوق العارضة.

وتدخل المدافع النمساوي ديفيد ألابا في اللحظة المناسبة ليطيح بكرة خطيرة في الدقيقة 26 قبل أن يتمكن شيرو إيموبيلي من تسديدها من داخل منطقة الجزاء. وعاند الحظ شيرو إيموبيلي بشكل كبير في الدقيقة 33 حيث سدد كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم. وقدم المنتخب النمساوي أكثر من محاولة جادة أملا في التقدم ليسهل مهمته خلال الشوط الثاني، وارتقى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في اللحظة المناسبة ليمسك بكرة خطيرة من كزافير شلاجر في الدقيقة 37 .

واستعاد المنتخب الإيطالي نشاطه الهجومي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسدد سبينازولا كرة زاحفة خطيرة في الدقيقة 43 لكن الحارس تصدى لها. وبدأ المنتخب الإيطالي الشوط الثاني مهاجما ومرر دومينيكو بيراردي عرضية خطيرة أمام المرمى في الدقيقة 48 لكن الدفاع تصدى لها. وحصل المنتخب النمساوي على ضربة حرة من نقطة خطيرة في الدقيقة 50، سدد منها ديفيد ألابا كرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وفي الدقيقة 56، أنقذ ألابا المنتخب النمساوي، حيث تلقى إنسيني طولية وانطلق ثم مرر عرضية خطيرة أمام المرمى، لكن ألابا أطاح بالكرة قبل أن تصل إلى قدم بيراردي غير المراقب. وكاد المنتخب النمساوي أن يتقدم في الدقيقة 62، حيث سدد مارسيل سابيتسر كرة قوية ارتطمت بقدم ليوناردو بونوتشي لينحرف اتجاهها لكنها مرت بجوار القائم، وبعدها بثوان، تصدى الحارس الإيطالي لكرة قوية من أرناوتوفيتش.

وفي الدقيقة 65، استطاع المنتخب النمساوي هز شباك المنتخب الإيطالي، حيث تلقى ألابا كرة عالية ووجهها برأسه إلى أرناوتوفيتش الذي أسكنها برأسه أيضا في الشباك، لكن الحكم لجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) وأشار بعدها لوجود تسلل وإلغاء الهدف ليظل الفريقان متعادلين سلبيا.

وأجرى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 67، حيث أشرك ماتيو بيسينا ومانويل لوكاتيلي بدلا من ماركو فيراتي ونيكولو باريلا. وكاد بيراردي أن يسجل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 83 بتسديدة خلفية مزدوجة (دبل كيك) لكن الكرة مرت بجوار القائم. وأجرى روبرتو مانشيني تبديلين في الدقيقة 84 حيث أشرك فيدريكو كييزا وأندريا بيلوتي بدلا من إيموبيلي وبيراردي.

وكثف المنتخب الإيطالي ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة أملا في خطف الهدف الحاسم لكن المنتخب النمساوي حافظ على التماسك والحذر الدفاعي. وتوقف اللعب في الدقيقة 89 إثر سقوط بومجارتنر مصابا، ودفع المدير الفني فرانكو فودا باللاعب أليساندرو شوبف بدلا منه. وحصل المنتخب الإيطالي على ضربة حرة من نقطة خطيرة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن الدفاع تصدى لتسديدة إنسيني، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وكاد البديل كييزا أن يتقدم للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 94 حيث تلقى عرضية وسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس باخمان تصدى لها ببراعة. وبعدها بثوان، جاء هدف التقدم للمنتخب الإيطالي، حيث تسلم كييزا كرة عالية برأسه وهيأها لنفسه ببراعة شديدة ثم سددها في الشباك معلنا تقدم إيطاليا 1 / صفر.

وتألق الحارس النمساوي باخمان بشكل كبير في التصدي لكرة خطيرة سددها إنسيني من ضربة حرة في الدقيقة 104 .

وعزز المنتخب الإيطالي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 105، حيث احتفظ فرانشيسكو أتشيربي بالكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها إلى البديل بيسينا الذي سددها في الشباك معلنا تقدم إيطاليا 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني من الوقت الإضافي، دفع مدرب النمسا باللاعب ميكائيل جريجوريتش بدلا من شلاجر ولويس شاوب بدلا من فلوريان جريليتش، كما دفع مدرب إيطاليا باللاعب بريان كريستانتي بدلا من إنسيني. و

كاد شاوب أن يسجل للمنتخب النمساوي بعد ثوان من مشاركته حيث سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس دوناروما تصدى لها ببراعة. ورفض المنتخب النمساوي الاستسلام وواصل محاولاته أملا في الرد، وأتيحت فرصة ثمينة أمام سابيتسر في الدقيقة 111 لكنها انتهت بتسديد كرة مرت بجوار القائم.

وأجرى مدرب النمسا تبديلين في الدقيقة 114، حيث أشرك ستيفان إيلسانكر وكريستوفر تريميل بدلا من كونراد لايمر وستيفان لاينير. وبعدها بثوان، رد المنتخب النمساوي بهدف سجله كالادزيتش الذي تلقى الكرة من ضربة ركنية وأسكنها في الشباك برأسه معلنا تقليص تقدم المنتخب الإيطالي إلى 2 / 1 .

وصنع المنتخب النمساوي أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق المتبقية لكنها لم تسفر عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز إيطاليا 2 / 1 وتأهلها إلى دور الثمانية