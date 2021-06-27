أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إن فريقه استفاد من طرد إلياس شتي لاعب الترجي خلال مواجهة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي حسمه الأهلي لصالحه بثلاثية دون رد.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز برباعية نظيفة في مجموع المباراتين على الترجي التونسي، وضرب موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي والذي سيقام يوم 17 من شهر يوليو القادم. وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:«لم نبدأ بشكل جيد، لأننا بصراحة كنا قلقين ومرتبكين، والترجي كان أفضل خلال أول ربع ساعة، ولكن في كرة القدم البداية ليست مهمة بل الأهم كيف ننهي اللقاء».

وأضاف:«بأمانة استفدنا من طرد لاعب الترجي، كان طردا مستحقا لأن المدافع منع طاهر من تسجيل هدف مؤكد».

وأكمل:«قلت إن المباراة ستكون مفتوحة، وقلت للاعبي الأهلي أن دفاع الترجي سيكون متقدما والحمد لله سجلنا ركلة الجزاء ثم سيطرنا على المباراة كما أننا سيطرنا على اللقاء في تونس وليس الإياب فقط». وعن أهمية تقنية الفيديو "فار":«الـvar مهم جدا في دوري الأبطال،، لأن هناك أخطاء مثل تسلل ضد الشحات وأصابنا الجنون خارج الملعب لأن القرار لم يكن صحيحا، حتى ركلة الجزاء لم تحتسب في البداية، لذا الفار ساعدنا».

وأضاف:«سعيد بالصعود للنهائي، ولكن بأمانة توقعنا هذا التأهل بفضل مستوانا ولكن ليس لأننا فريق كبير فقط، نحن لعبنا مباريات قوية ضد الترجي وسيمبا وكلها فرق كبيرة تخطيناها، وهذه رسالة أننا فريق قوي». وواصل:«نحترم كل هذه الفرق، لقد سجلنا أهدافا عديدة في صن داونز والوداد والترجي وفيتا كلوب والمريخ».

ووجه رسالة للجماهير قائلا:«قلت إن الجماهير رقم ١٢، لكن تعودنا على غيابهم، رسالتي للجماهير اصبروا، هذه ليست أفضل تشكيلة بل نعمل دائما على تحسين الفريق، إننا فريق جيد ووصلنا للخطوة الأخيرة في البطولة». وقال موسيماني إنه لا داع للتراجع الدفاعي رغم التقدم بثلاثية على الترجي.

وأشار موسيماني إن استبدال أفشة جاء للحفاظ عليه من مشكلة بدنية موضحا:«قررت أيضا إراحة ديانج ومحمد شريف، لأن كهربا ووليد سليمان يستحقان أيضا فرصة للمشاركة».

وحول منافس الأهلي في النهائي فريق كايز تشيفز:«هذا الفريق لديه شعبية كبيرة أكبر من صن داونز، وآخر لكن آخر عشر سنوات صن داونز كان أقوى».

وأضاف:«كايزر تشيفز فريق قوي ومنظم، لا يسجل كثير من الأهداف، لكن يمكنه أيضا الفوز باللقب لأنه مميز دفاعيا ، وهو فريق غامض لا يمكن وصفه أو تحديد هويته، لقد فاز على سيمبا برباعية ثم خسروا إيابا بثلاثة أهداف، كذلك خسروا أمام فريق درجة ثانية في جنوب أفريقيا وفي اللقاء التالي فازوا على صن داونز».

واختتم:«أتمنى أن نفوز بالعاشرة مع الأهلي، نحن لا نملك لاعبين بحجم نجوم الجيل الذهبي مثل بركات وأبو تريكة، لا أملك نفس الفريق القوي الذي كان لدى مانويل جوزيه، الجيل الحالي مختلف وأقل كثيرا من الجيل السابق، لكن هناك استجابة من اللاعبين وفزنا بكل الألقاب، ونحترم شعار النادي ونبذل أقصى جهد وفقا للمتاح، اعطوني وقتا وسيلعب الأهلي كرة ممتعة».