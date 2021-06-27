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تلقى فريق بيراميدز هزيمة من الرجاء المغربي بنتيجة 5-4 في اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الخامس، ضمن حسابات إياب الدور النصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراتي الذهاب والاياب بالتعادل السلبي حتى اتجهت المباراة بركلات الترجيح والتي منحت الأفضلية لأصحاب الأرض اليوم الأحد.

وأهدر رمضان صبحي وأحمد توفيق ومحمد فاروق ركلات الترجيح التي سددوها، وفي المقابل تصدى احمد الشناوي لركلتين لتنتهي المباراة بنتيجة 5-4.

وضرب الرجاء موعدا مع شبيبة القبائل الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.