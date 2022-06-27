كوريا الجنوبية: لقاح كوري جديد لمواجهة كورونا يقترب من إطلاقه

أعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية أن اللقاح الذي طورته شركة إس كيه بيوساينس "جي بي بي 510"، لمواجهة كورونا تمت التوصية به خلال اجتماع لجنة المراجعة الصيدلانية المركزية بالوزارة باعتباره جاهزًا "للموافقة" من حيث سلامته وفعاليته.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الإثنين، أن اللقاح تلقى توصية بالموافقة من مجموعة استشارية حكومية من خبراء الأدوية، مما قرب المرشح خطوة جديدة إلى الإطلاق التجاري.

وأضافت أن اللقاح المرشح هو لقاح بروتيني يعتمد على جزيئات نانوية جديدة مكونة من عنصرين يمكنها زيادة التأثير المناعي، وقد تم تطويره بالاشتراك مع معهد أبحاث التصميم بجامعة واشنطن أنتيجن، مشيرة إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية توصلت إلى صفقة لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح إس كيه.

ويعد اللقاح الجديد المعروف أيضا باسم "إس كيه واي كوفين"، أول لقاح محلي ينجح في إنهاء جميع المراحل الثلاث من تجربته السريرية.