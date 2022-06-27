وزير الإعلام الأردني: توقف تسرب الغاز السام في ميناء العقبة

قال وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، إن «الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها في ميناء العقبة»، مشيرًا إلى «توقف تسرب الغاز من جراء الحادث الذي وقع في ميناء العقبة».



ولفت في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، إلى إجلاء جميع من كان في موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، قائلًا إن «المصابين من جراء تسرب الغاز بدأت حالتهم تتحسن».



وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة».



وأشار إلى أن هنالك عددا من الإصابات، ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.



من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل فريق تحقيق، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز بالعقبة برئاسة وزير الداخلية.