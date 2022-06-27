شاهد لحظة تسرّب الغاز السام من صهريج في ميناء العقبة

عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة الأردني، مساء اليوم الاثنين.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.



وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة تسرب الغار من صهريج في ميناء العقبة، إلى 10 وفيات و251 إصابة، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة».



وأشار إلى أن هنالك عددا من الإصابات، ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.



من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل فريق تحقيق، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز بالعقبة برئاسة وزير الداخلية.