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رسميا.. نيس يعلن تعاقده مع المدرب لوسيان فافر

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:50 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:50 م

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين لوسيان فافر، المدرب السابق في الدوري الألماني (بوندسليجا)، مديرا فنيا للفريق.

ويعود فافر إلى نيس ليتولى تدريب الفريق خلفا لكريستوفر جالتييه، الذي يرتبط اسمه باحتمالات تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، حال استغناء سان جيرمان عن خدمات ماوريسيو بوتشيتينو.

وسبق لفافر تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ، وكان آخر منصب تدريبي له في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند بين عامي 2016 و 2018 .

وارتبط اسم فافر بالعودة إلى مونشنجلادباخ قبل التعاقد مع نيس، لكنه رفض عرض النادي الألماني.


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