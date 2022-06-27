ضبط المتهمة بخطف رضيع في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض، على سيدة خطفت طفل رضيع من والدته وذهبت به إلى محافظة قنا.

وأدلت المتهمة في اعترافاتها أمام الشرطة، أنها متزوجة من شخص يبلغ من العمر 45 عامًا من مركز دشنا بمحافظة قنا عرفيا منذ عام ونصف، ويرفض تحويل الزواج رسميا وقرر إنهاء العلاقة.

وأكدت أنها اضطرت إلى خطف طفل جارتها من أجل الذهاب إلى منزل زوجها وأهله؛ لتؤكد لهم زواجهما وأن لديها طفل منه وإجباره على الزواج رسميا منها.

وتتبعت قوات الشرطة خط سير المتهمة، وتم القبض عليها حيث تبين هروبها إلى محافظة قنا.

وتقدمت ربة منزل ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه جارتها بخطف طفلها الرضيع البالغ من العمر 45 يوما.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا بتلقيهم بلاغا من " د.م" ربة منزل تتهم فيه جارتها "ا.ح" بخطف طفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر 45 يومًا والهرب به بعد مغافلتها بحجة شراء بعض المتطلبات من القاهرة.

وبتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة هربت بالطفل الرضيع إلى محافظة قنا، حيث تم إعادة الطفل إلى أسرته وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.