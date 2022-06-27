﻿﻿روسيا: تصفية مرتزقة جورجيين تورطوا في عمليات تعذيب وقتل جنودنا بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تمت تصفية من وصفتهم بـ"المرتزقة الجورجيين" المتورطين فيما دعتها عمليات تعذيب وقتل وحشي لجنود روس في مارس الماضي في أوكرانيا.

وأضافت في إيجاز صحفي: "القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية مجموعتي تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية (إقليم انفصالي تعترف به روسيا)".

وتابعت: "المجموعة الأولى كانت دولية وتتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة، أما المجموعة الثانية فضمت فقط مرتزقة من جورجيا كانوا جزءا مما يسمى بالفيلق الجورجي، وتم التأكيد أن هذا الفيلق يضم في صفوفه مرتزقة ومجرمين".

وأكملت: "بحوزتنا كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط في الإساءة والتعذيب والقتل الوحشي للجنود الروس، وجدناهم وعاقبناهم".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حث الاثنين، زعماء العالم المجتمعين في قمة مجموعة السبع على بذل قصارى جهدهم لإنهاء الغزو الروسي لبلاده بحلول نهاية العام.

وقال زيلينسكي في خطابه المغلق عبر الفيديو لتجمع القادة في جبال الألب الألمانية، إن ظروف المعركة ستجعل الأمر أكثر صعوبة على قواته أثناء شن قتالهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن الحرب التي إذا تجاوزت فصل الشتاء فإنها تنطوي على خطر أبعد من ذلك.