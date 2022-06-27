البرهان يتفقد الحدود مع إثيوبيا ويؤكد: دماء الشهداء لن تضيع سدى

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لدى تفقده القوات بموقعي الأسرة وود كولي بالفشقة الصغرى بالحدود الشرقية يرافقه أعضاء من هيئة القيادة، على عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض.



وأضاف أن أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم و أنهم ماضون في طريق الفداء والإستشهاد في سبيل البلاد، مشددا على أن دماء الشهداء لن تضيع سدى.



وأكد أن الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى، موجها بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية.



إلى ذلك تفقد البرهان مواطني منطقتي الأسرة وود كولي واستمع إلى مطالبهم ووعد بإكمال مشروعات البنية التحتية من كهرباء وطرق كما قدم دعما مقدرا لقطاعي المرأة والشباب.



وكان في استقبال البرهان قائد المنطقة وقادة التشكيلات والوحدات بالمنطقة العسكرية الشرقية.